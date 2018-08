"Mesut Özil hat mich noch immer nicht angerufen!"

Deutschland erlebte bei der WM in Russland ein historisches Debakel, scheiterte erstmals in der Gruppenphase. Was sind die Gründe für das historische Debakel? Joachim Löw präsentierte nun seine Analyse. Dabei ist auch die Affäre rund um Mesut Özil ein Thema. Der hatte vor der WM mit Türkei-Machthaber Recep Tayyip Erdogan für Fotos posiert, war nachher aus dem DFB-Team zurückgetreten und erhob Rassismus-Vorwürfe. Löw kontert nun scharf.

Kein Anruf



"Mesut hat mich nicht, wie sonst üblich, angerufen", erklärt Löw. Daher auch sein langes Schweigen. "Ich habe mehrmals versucht, ihn zu erreichen. Per SMS und am Telefon. Er hat sich aber nicht gemeldet. Bis heute nicht." Der Teamchef war von den Dimensionen der Affäre überrascht. "Wir haben das am Anfang wohl unterschätzt. Ich dachte, wir haben das aus der Welt geschafft. Das Thema hat Kraft gekostet, soll aber kein Alibi für unsere Leistung bei der WM sein."

"Kein Rassismus"



Scharf kontert Löw die von Özil erhobenen Rassismus-Vorwürfe. "Der ist ganz klar überzogen", stellt der 58-Jährige klar. "In der ganzen Zeit, die ich beim DFB bin, gab es keinen Rassismus in der Mannschaft. Jeder, der bei uns spielt, kann sich mit unseren Werten identifizieren."

