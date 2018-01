Stark-Kicker von Raketen schwer verletzt

Das Unglück ereignete sich noch bevor das Jahr 2017 zu Ende ging - und zwar an Weihnachten. Doch erst jetzt sind die Fotos aufgetaucht, die zeigen, wie schwer die Raketen-Verletzungen des argentinischen Fußballers Lucas Viatri sind.

Die genauen Umstände sind noch unklar, laut eines Berichts der argentinischen Zeitung "El Clarín" verletzte sich Viatri in Uruguay, wo er für den Fußball-Verein Peñarol in der Hauptstadt Montevideo spielt. Viatri wollte an Heiligabend ein Feuerwerk anzünden, dabei erlitt er schwerste Verbrennungen im Gesicht und an den Händen.

Lucas Viatri sufrió un accidente con pirotecnia y casi pierde la vista. pic.twitter.com/jVNpLqzOVx — Roberto Moar (@Roberto_Moar) 31. Dezember 2017

Vor allem sein linkes Auge wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. "Lucas Viatri war mit seiner Familie beisammen und wollte eine Feuerwerks-Box mit Raketen zünden, zwei Geschosse trafen den Stürmer von Peñarol", berichtet der Sportreporter César Luis Merlo. Bei der Unglücks-Box handelt es sich um die sogenannte "T96X"-Raketenschachtel in Tortenform, ein Foto postete Merlo via Twitter:

Según un familiar de Lucas Viatri, así fue el accidente en el que le impactaron dos cohetes en la cara en la noche de Navidad. pic.twitter.com/k8P4voctoZ — César Luis Merlo (@CLMerlo) 30. Dezember 2017

Unklar ist, wie lange der Ex-Boca-Kicker ausfällt, den Trainingsstart am kommenden 4. Jänner wurde seitens der behandelnden Ärzte abgesagt. Fraglich ist, ob der Stürmer am 15. März bei der "Copa de Libertadores" gegen "The Strongest" auflaufen wird.

Viatri lief 2011 drei Mal für das argentinische Nationalteam auf. Der Angreifer war bei den Testspielen gegen Ecuador (2:0), Paraguay (4:2) und Brasilien (0:2) mit an Bord, traf dabei unter anderem auf Stars wie Neymar (PSG), Ronaldinho und Danilo (ManCity).

