Lukas Rotpuller steht vor dem Bundesliga-Comeback

Wie sieht die sportliche Zukunft für Lukas Rotpuller aus? Der Innenverteidiger verließ seinen Klub Austria Wien im Sommer. Geplantes Ziel: das Ausland. Doch mit einem Engagement wurde es nichts, seither ist der 26-Jährige ohne Verein. Nun zeichnet sich ein Comeback ab – vorausgesetzt, ein heimischer Klub schlägt zu.

Rotpuller oder Legionär



Konkret handelt es sich um St. Pölten. Das Schlusslicht sieht sich aktuell am Transfermarkt nach Verstärkung auf der Verteidiger-Position um, denn Ahmet Muhamedbegovic laboriert an einer Leistenverletzung und wird den "Wölfen" noch länger fehlen. "Sollte er ausfallen, können wir noch etwas ändern", meint Sportdirektor Markus Schupp in der "Krone".

Spieler ausgemustert



Genaueres steht nach einer MR-Untersuchung im Laufe des Tages fest. Zwar könnte St. Pölten auch einen Legionär als Ersatz holen, doch im Kader der Niederösterreicher stehen bereits sechs Spieler aus dem Ausland. Coach Oliver Lederer meint daher: "Da müssen wir Platz schaffen." Lonsana Doumbouya und George Davies sollen gehen. "Leider gibt es noch keine Abnehmer", meint Schupp. Auch Ante Petrovic und Devante Parker fehlen im Trainingslager.

