Machbare Salzburg-Hürde am Weg in "Königsklasse"

Schafft es Salzburg im elften Anlauf, endlich in die Gruppenphase der Champions League einzuziehen? Zwei Hürden müssen die "Bullen" noch überwinden, um sich den Traum von der "Königsklasse" zu erfüllen.

Am Montag erfuhren sie den Gegner der dritten (von vier) Quali-Runden. Salzburg trifft auf den Sieger der Partie Shkendija (Mazedonien) gegen Sheriff Tiraspol (Moldawien). Das Hinspiel steigt am 7. oder 8. August, das Rückspiel am 14. August.

Die Auslosung für das Play-off (vierte und damit letzte Quali-Runde) steigt am 6. August.

Hartes Los für Sturm

Vizemeister Sturm steigt bereits in der zweiten Quali-Runde ein. Gegner: Ajax Amsterdam. Das Hinspiel geht diesen Mittwoch auswärts über die Bühne. Das Rückspiel am 1. August in Graz. Bei einem möglichen Aufstieg würde in der dritten Quali-Runde der belgische Spitzenverein Standard Lüttich warten.

Auch für die Europa-League-Starter wird es heute noch spannend. Rapid bekommt den Gegner für die dritte Quali-Runde zugelost. Auch der LASK und die Admira, die beide erst die zweite Runde überstehen müssen, erfahren ab 14 Uhr die möglichen Kontrahenten. Diese Gegner drohen dem Trio.

