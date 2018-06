Machtwort von Hoeneß im Poker um Lewandowski

Sommerzeit ist Transfer-Zeit! Immer wieder ist davon die Rede, dass Robert Lewandowski vor dem Abgang bei Bayern München steht. Auch eine finanzielle Schmerzgrenze soll es beim deutschen Bundesliga-Klub geben. Doch nun räumt Klub-Boss Uli Hoeneß mit den Gerüchten auf.

Hoeneß-Machtwort



Der Präsident stellt klar, dass der Verkauf des Polen kein Thema ist. Zuletzt war davon die Rede, dass die Bayern ihren Torjäger bei einer Ablöse von 200 Millionen Euro ziehen lassen würden. "Das ist Quatsch", erklärt Hoeneß nun im "Sky"-Interview. "Robert wird nicht verkauft und spielt nächste Saison bei uns. Dazu ist alles gesagt worden."

Vertrag bis 2021



Der Vertrag von Lewandowski bei den Bayern läuft noch bis 2021. Berater Pini Zahavi war mit dem Wechsel-Wunsch des Stürmers an die Öffentlichkeit gegangen. Bei der WM in Russland trifft Lewandowski in Gruppe H mit Polen auf Kolumbien, Japan und den Senegal.

(heute.at)