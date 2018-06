Mählich sauer und vor Abschied in Wr. Neustadt

Bundesliga-Aufstieg verpasst! Die Enttäuschung sitzt tief in Wr. Neustadt – bei Spielern und Trainer. Ob Roman Mählich kommende Saison an der Seitenlinie des SC Wiener Neustadt stehen wird, ist mehr als ungewiss.

Klar ist: Nach der Pleite in der Relegation gegen den SKN St. Pölten lassen Mählichs Aussagen im "Sky"-Interview die Hoffnungen der blau-weißen Fans schwinden.

"Es war eine tolle Erfahrung"

"Sie kennen sicher die finanzielle Situation in Wr. Neustadt dieses Jahr. Man weiß auch, was finanziell auf die Liga zukommt im nächsten Jahr. Es war meine erste Station, war für mich eine tolle Erfahrung", spricht der 46-Jährige bereits von der Vergangenheit.

Mählich gibt aber zu, dass ihm der Abschied nicht leicht fällt. "Das wird aber schwer werden vom Gefühl her. Vielleicht sage ich das jetzt aus der Enttäuschung heraus, ich weiß es nicht."

Mählich ärgert Lizenz-Entscheidung

Der 20-fache Teamspieler übernahm die Niederösterreicher im vergangenen Sommer und coachte die Wr. Neustädter zu einer starken Saison. Diese wurde nicht mit dem Aufstieg in die Bundesliga belohnt, weil Hartberg in letzter Instanz vor dem Ständig Neutralen Schiedsgericht doch noch die Lizenz bekam.

Mählich übt Kritik am unprofessionellen Vorgehen der Bundesliga. Er sah für sein Team im ersten Relegationsspiel gegen St. Pölten einen Nachteil. "Unsere Spieler waren extrem enttäuscht über die Entscheidung, dass Hartberg die Lizenz doch noch bekommen hat. Ich finde es unmöglich, dass so knapp vor den Entscheidungsspielen erst die Entscheidung fällt. Ich will die Leistung von St. Pölten am Donnerstag nicht schmälern, aber meine Mannschaft war da nicht auf ihrem Niveau."

(Heute Sport)