Manchester United holt 2:1-Sieg gegen Chelsea

Manchester United hat sich den zweiten Tabellenplatz in der Premier League zurückgeholt. Im Spitzenspiel gegen Chelsea drehten die Red Devils einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-Sieg im Old Trafford.

Willian brachte die Blues durch einen eiskalten Konter nach einer halben Stunde in Führung. Doch United schlug zurück, Romelu Lukaku glich in der 39. Minute aus.

Lingard köpft zum Sieg

Das Spitzenspiel war geprägt von harten Zweikämpfen und knackigen Mittelfeld-Duellen. Einen Sieger gab es dann auch, der eingewechselte Jesse Lingard versenkte eine Lukaku-Flanke per Kopf zum 2:1-Siegtreffer in der 75. Minute.

(Heute Sport)