Marko Kvasina ätzt gegen Ex-Coach Thorsten Fink

Marko Kvasina ist beim SV Mattersburg voll eingeschlagen. Der 21-jährige Stürmer schoss die Burgenländer beim Debüt gegen Altach in der 70. Minute zum 3:2-Auswärtssieg.

Danach war dem 1,94 m großen Angreifer die Erleichterung anzusehen. Bei der Wiener Austria bekam Österreichs U21-Teamspieler unter Ex-Coach Thorsten Fink nur wenig Einsatzzeit. Das Engagement bei Twente Enschede ging in der abgelaufenen Saison schief. Nun ist er wieder mit Ex-Trainer Gerald Baumgartner, der ihn in der Saison 2014/15 bei den "Veilchen" trainierte, vereint.

"Scheiße gefressen"

So konnte sich Kvasina nach dem Sieg im Ländle einen Seitenhieb Richtung Fink nicht verkneifen. "Ich habe in den letzten drei Jahren Scheiße gefressen", so der 21-Jährige zu Sky.

"Jetzt freue ich mich, hier zu einer Mannschaft zu gehören, wo man sich wertgeschätzt fühlt, wo der Trainer in dir einen Einser-Stürmer sieht. Die Mannschaft steht voll hinter mir", lobte Kvasina seine Teamkollegen.

Unter dem in der Krisensaison entlassenen ehemaligen Austria-Coach kam Kvasina in zweieinhalb Saisonen auf 27 Einsätze und einem Treffer. Beim niederländischen Absteiger der letzten Saison gelang Kvasina in 14 Spielen kein einziger Treffer. Seit dem 7. Februar stand der Stürmer nicht mehr im Kader.

Das könnte Sie auch interessieren:

(wem)