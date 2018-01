Match-Abbruch, große Sorge um Lautern-Trainer

Wenn der Fußball zur Nebensache wird...

In Darmstadt kam es am Mittwochabend zum Spielabbruch. Die Zweitligapartie zwischen dem Bundesliga-Absteiger und Kaiserslautern wurde wegen eines medizinischen Notfalls nach 45 Minuten beim Stand von 0:0 beendet.

Lautern-Trainer Jeff Strasser (43) soll in der Kabine einen Schwächeanfall erlitten haben.

Es dürfte sich um eine Herzattacke gehandelt haben. Der Trainer soll aber bei Bewusstsein und ansprechbar sein. Es soll keine Lebensgefahr bestehen.

Der Klub schrieb in einem Statement auf Twitter, dass er zur Kontrolle ins Krankenhaus müsse:

Liebe FCK-Fans, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, ist das Auswärtsspiel in Darmstadt abgebrochen worden. Grund ist ein medizinischer Zwischenfall. Unser Cheftrainer Jeff Strasser ist gerade zur Kontrolle auf dem Weg ins Krankenhaus.

Spielabbruch @sv98 gegen @Rote_Teufel. #FCK-Coach Jeff Strasser in der Halbzeitpause mit Herzattacke in die Klinik. Nach @SPORT1-Informationen ist eine Herzattacke der Grund, es geht dem Luxemburger den Umständen entsprechend gut, er bleibt die Nacht in d. Klinik. Gute Besserung!