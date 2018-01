Maus verirrt sich bei Bundesliga-Hit auf Rasen

Nanu, wo kommt die den her?

Das fragten sich am Freitagabend tausende Fans im Stadion und noch viele mehr vor den TV-Geräten, als die Fernsehkameras beim deutschen Liga-Hit Leverkusen gegen Bayern plötzlich eine Maus auf dem Rasen zeigten.

Völlig unberührt von der unterhaltsamen Partie (hier geht's zum Spielbericht) schlug sich der kleine Gast mit köstlichem, frischem Rasen den Bauch voll. Eine ganze Halbzeit lang ging das so, ehe das Nagetier wieder das Weite suchte.

"Das war eine Eintags-Maus"



„Ich hatte die Szene auch auf dem Bildschirm gesehen", erklärt Leverkusens "TecArena"-Geschäftsführer Felix Duden. "So einen Fall hatten wir hier noch nie. Aber Rasen ist Natur, da kann sich mal eine Maus verirren. Das war, wenn man so will, eine Eintags-Maus.“

Hoffen wir, dass Heiko Herrlich diese Maus nicht gesehen hat. Er hätte sich wohl zu Tode erschreckt. #B04FCB pic.twitter.com/o7ETdF2si3 — Max Fritzsching (@FritzschingMax) 12. Januar 2018

Denn noch ist das Spiel nicht maus! #B04FCB — Ben Binkle (@schadhorst) 12. Januar 2018

(red.)