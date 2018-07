Mega-Deal! Salah bleibt bis 2023 beim FC Liverpool

Gute Nachrichten für alle Fans des FC Liverpool.

Super-Stürmer Mohamed Salah wird langfristig für die "Reds" auf Torjagd gehen. Der Verein gab bekannt, dass der ägyptische Superstar einen neuen "Langzeit-Vertrag" unterschreibt.

Genaue Details wurden nicht genannt. Englischen Medienberichten zufolge unterschrieb Salah bis 2023 in Liverpool. Er hat keine Ausstiegsklausel in seinem neuen Arbeitspapier.

Der 26-Jährige wechselte vergangenes Jahr für 42 Millionen Euro vom AS Rom zu Liverpool. In seinem ersten Jahr an der Anfield Road erzielte er gleich 44 Pflichtspiel-Tore in 52 Spielen.

Trainer Jürgen Klopp freut sich: "Ich denke, diese Neuigkeit steht für sich. Er ist eine Person, die für das Team und den Klub toll performed hat in der vergangenen Saison. Die Verlängerung zeigt zwei Dinge: Seinen Glauben an Liverpool und seinen Glauben in sich selbst."

(Heute Sport)