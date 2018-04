Mehr Gage! Italien-Kicker wird jetzt ein Porno-Star

Davide Iovinella wollte eigentlich Profi-Fußballer werden. Aber für den Sprung ganz nach oben reichte es bei ihm nicht. Bei Italien-Viertligist Calcio Pomigliano war Endstation. Sollte er Amateur-Kicker für ein Taschengeld bleiben, oder neu durchstarten? Der 24-Jährige entschied sich für eine neue Karriere – in der Porno-Industrie.

Von Italien nach Ungarn

Jetzt nennt er sich Davide Montana – und er geht seinen Job professionell an. Konkret mit einer Übersiedlung von Italien nach Ungarn. Warum? In Budapest gibt es die "Rocco Siffredi Hard Academy", eine Art Hochschule für Erwachsenen-Filme. Italiens Porno-Legende Rocco Siffredi gründete das Institut, Iovinella erhielt einen der 3.000 Plätze.

Harte Ausbildung



Dort lässt er sich jetzt zum Profi-Schauspieler in der Erotik-Abteilung ausbilden. "Es ist anders, als mit seinem Partner ins Bett zu gehen. Du musst hart arbeiten und vor allem standhaft sein", meint der Italiener über seinen neuen Beruf. Auf Fußball will er aber auch in Zukunft nicht ganz verzichten. "Ich suche einen neuen Verein in Ungarn. Es wäre ideal, wenn ich da noch spielen könnte."

(heute.at)