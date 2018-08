Meister! Außenseiter sagt Bayern München Kampf an

Bayern München geht als klarer Titelfavorit in die deutsche Bundesliga. Die letzten sechs Jahre holten die "Weißwurst-Kicker" die Meisterschaft. Am Freitag (20.30 Uhr) startet die Saison mit der Partie Bayern gegen Hoffenheim.

Nichts spricht für eine Wachablöse von David Alaba und Co.. Die Herausforderer Dortmund, Schalke, Leipzig oder Leverkusen scheinen nicht stark genug.

Trotzdem gibt es eine Kampfansage – und zwar aus Hoffenheim. Trainer Julian Nagelsmann will den Bayern im letzten Jahr vor seinem Wechsel nach Leipzig die Meisterschale abspenstig machen.

Nach der Rettung vor dem Abstieg als "Feuerwehrmann" im ersten Jahr, Platz vier und den dem Einzug in die Europa League im Jahr zwei, Platz drei und die Champions League zuletzt will der 31-Jährige jetzt noch mehr.

"Ich würde sehr gerne das letzte Jahr noch erfolgreicher abschließen. Dass dies nicht einfach wird, weiß ich natürlich auch. Aber ich strebe immer nach dem Maximalen. Und das Maximale ist der Meistertitel", stellt Nagelsmann klar.

Endlich eine klare Kampfansage in Richtung München …

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)