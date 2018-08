Meistercoach Pacult hat Tipp für Djuricin parat

Bei "SkySportAustria" äußerte sich Peter Pacult, 2008 Rapids letzter Meistercoach, zur Forderung der grün-weißen Fans, dass Trainer Goran Djuricin nach der jüngsten Ergebnis-Krise seinen Hut nehmen muss.

Der 58-Jährige, der nach seinem Aus beim albanischen Klub FK Kukesi aktuell ohne Trainerjob ist, zeigte durchaus Verständnis für die enttäuschten Fans. Djuricin rät er die Situation folgendermaßen zu behandeln: "Professionell. Ganz einfach professionell." Pacult weiß: "Wenn irgendetwas nicht gut läuft, muss man das akzeptieren und schauen, dass man Wege findet, das zu ändern."

In der aktuellen, bereits äußerst angespannten, Situation des Rekordmeisters erkennt der Floridsdorfer aber nichts außergewöhnliches: "Die Mechanismen sind bei jedem Verein so, nicht nur bei Rapid. Es ist natürlich Rapid der populärste Klub, die Fans haben immer eine große Erwartungshaltung, die man auch an den Verein und an die Spieler stellen muss. Die Saison ist aber noch sehr kurz."

(Heute Sport)