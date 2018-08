Messi-Feind Arturo Vidal vor Wechsel zu Barcelona

Die Transfer-Sensation des Sommers ist perfekt! Defensiv-"Krieger" Arturo Vidal verlässt Bayern München und wechselt zum spanischen Spitzenklub FC Barcelona.

Der Vidal-Berater Fernando Felicevich reiste am Donnerstag nach Barcelona, soll dort eine mündliche Einigung erzielt haben. Zuletzt war der 31-Jährige auch bei Inter Mailand im Gespräch. Doch ein Transfer in die Serie A hat sich zerschlagen.

Die Katalanen überweisen 30 Millionen an die Bayern. Die Münchner haben dem zentralen Mittelfeldspieler bereits die Wechselerlaubnis erteilt. Der Medizincheck steht noch aus, könnte aber laut spanischen Berichten "in den nächsten Stunden" folgen. Vidal ist aktuell jedenfalls noch mit den Bayern im Trainingslager am Tegernsee.

Kein Messi-Freund

Beim FC Barcelona soll Vidal den nach China zurückgekehrten Paulinho ersetzen. Die Kampfstärke der Chilenen habe im Kader der Katalanen gefehlt.

Ein Problem könnte es allerdings mit Barca-Superstar Lionel Messi geben. Der argentinische Zauber-Floh und der chilenische Teamkapitän gelten als alles andere als gute Freunde. Erst im Juni hatte Vidal beim brasilianischen Youtube-Star Philado gegen Messi gestichelt: "Die Argentinier träumen ja von mir. Ich habe keine Angst vor Messi, aber man muss ihn fragen, ob er Angst vor mir hat."

Gleich zwei Endspiele in der Copa America gewannen die Chilenen zuletzt gegen die verfeindeten Argentinier. "Wenn wir uns wieder gegenüberstehen, werde ich erneut gewinnen", stellte Vidal klar. Nun dürften sie sich nicht mehr gegenüberstehen...

(Heute Sport)