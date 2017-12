Messi knackt Rekord von Bayern-Legende Müller

Mit dem 3:0 gegen Real Madrid zieht der FC Barcelona nicht nur in der Primera Division davon, sondern jubelt auch über einen unglaublichen Rekord. Lionel Messi hat nämlich eine Bestmarke aus dem 1970er-Jahren geknackt. Zudem war es das dritte Mal in Folge, dass die Katalanen in der Liga drei Punkte aus dem Bernabeu entführt haben.

Bislang war Bayern-Legende Gerd Müller mit 525 Treffern der beste Torschütze für ein Team aus einer von Europas Top-5-Ligen. Müller versetzte von 1964 bis 1979 die Gegner der Bayern in Angst und Schrecken. Durch sein Elfmeter-Tor gegen Real Madrid hat Lionel Messi den Deutschen aber überholt und steht nun bei 526.

Der fünffache Weltfußballer glänzte vor allem in der zweiten Hälfte gegen Real Madrid. Der Argentinier erzielte das 2:0 selbst und legte das 3:0 von Aleix Vidal mit einem traumhaften Solo auf. Barcelona ist in der Liga noch ungeschlagen und führt die Tabelle mit neun Punkten Vorsprung an. Auf Real Madrid sind es schon 14 Zähler.







(Heute Sport)