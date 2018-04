Messi schießt Barcelona mit Hattrick zum Titel

Barcelona jubelt! Seit Sonntag ist den Katalanen der Meistertitel auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen, das Double steht damit fest.

Das Starensemble setzte sich auswärts gegen Deportivo La Coruna mit 3:2 durch – und liegt vier Runden vor Schluss elf Zähler vor Atletico. Die Madrilenen haben allerdings nur noch drei Partien zu absolvieren.

Messi dreht im Finish auf

Den Unterschied machte einmal mehr Lionel Messi aus. Der argentinische Superstar erzielte – jeweils nach Vorlage von Luis Suarez – einen Triplepack (38., 82., 85.). Den ersten Barca-Treffer hatte Philippe Coutinho besorgt (7.). Für La Coruna, das als Absteiger feststeht, scorten Lucas Perez (40.) und Emre Colak (64.).

