Arsenal schlägt Milan, Atletico vor Aufstieg

Arsenal und Atletico Madrid dürfen für den Aufstieg ins Europa-League-Viertelfinale planen. Die Gunners setzten sich im Spitzenspiel gegen den AC Milan auswärts mit 2:0 durch, die Spanier besiegten Lok Moskau zu Hause mit 3:0. Wir haben alle Spiele im Überblick.

Henrik Mkhitaryan ließ Arsenal mit seinem ersten Treffer für die Elf von Arsene Wenger in Mailand jubeln (15.). Sein Schuss wurde aber böse von Leonardo Bonucci abgefälscht. Aaron Ramsey legte in der vierten Minute der Nachspielzeit in der ersten Hälfte das 2:0 nach.

Klarer Sieg für Atletico

Atletico Madrid hatte gegen Lok Moskau keine großen Schwierigkeiten. Saul Niguez (22.), Diego Costa (47.) und Koke (89.) stellten die Weichen für den Aufstieg in einer Woche. Das 3:0 aus dem Heimspiel werden sich die Spanier wohl nicht mehr nehmen lassen.

Olympique Lyon erkämpfte sich einen 1:0-Auswärtssieg bei ZSKA Moskau, Marcelo (68.) sorgte für den einzigen Treffer.

Marseille biegt Bilbao



Mit einem 3:1-Heimerfolg über Athletic Bilbao steht Olympique Marseiie vor dem Viertelfinal-Einzug. Ocampos (1., 57.) und Payet (14.) trafen für die Franzosen, Aduriz hatte nach einem Elfmeter verkürzt (45+3.). Lazio Rom trennte sich von Dynamo Kiew mit 2:2.

Gut für Österreich: Sporting Lissabon entschied das Achtelfinal-Hinspiel gegen Viktoria Pilsen mit 2:0 für sich. Die Tschechen sind die letzten verbliebenen Gegner für den ÖFB in der UEFA-Fünfjahreswertung.

Details, Aufstellungen und die Live-Ticker zum Nachlesen gibt’s unterhalb in unserem Datencenter zum Durchklicken:

(Heute Sport)