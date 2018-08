Millionen-Deal! Ronaldo übernimmt Spanien-Klub

Real Valladolid hat ein Problem. Der spanische Primera-Division-Aufsteiger ist hoch verschuldet. Brasilien-Legende Ronaldo dagegen hat jede Menge Geld – und ist auf der Suche nach lukrativen Geschäften. Da bietet sich eine Zusammenarbeit an. Doch "O Fenomeno" will mehr.

Millionen-Deal



Ronaldo hält bereits Anteile am US-Klub Fort Lauderdale Strikers. Laut eigenen Angaben will er auch in Europas Top-Ligen einsteigen. Erster Schritt: Der Weltmeister von 1994 und 2002 investiert 30 Millionen Euro in Real Valladolid. Damit wird er Mehrheits-Aktionär und tilgt die Schuldenlast des Klubs, die sich auf 25 Millionen Euro beziffert.

Boss bleibt



Laut dem spanischen Radiosender "Cadena Ser" soll der Deal in den kommenden Wochen besiegelt werden. Ronaldo soll auch von Carlos Suarez das Amt des Klubpräsidenten übernehmen. Das operative Geschäft überlässt der 41-Jährige aber dem bisherigen Boss. "Ich will etwas Innovatives machen. Ich denke, ich bin für diese Herausforderung bereit", meint Ronaldo.

