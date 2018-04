Mobbing? Schalke wirft Star-Kicker Meyer raus

Seit Wochen brodelt es auf Schalke! Star-Kicker Max Meyer verlässt seinen Stammklub nach neun Jahren, er verlängert seinen Vertrag nicht mehr. Seitdem der Deutsche seinen Wechsel bestätigte, schmort er auf der Bank. Nun wurde der 22-Jährige sogar von Schalke suspendiert.

In einem Interview mit der Bild warf Max Meyer der Vereinsführung Mobbing vor. Nun reagierte der Klub prompt und setzte den Kicker endgültig vor die Tür. Ein schmutziges Ende einer langjährigen Beziehung.

Max #Meyer wird an den Trainingseinheiten der Lizenzspielerabteilung in den nächsten beiden Wochen bis zum Saisonende nicht mehr teilnehmen und entsprechend auch nicht mehr zum Einsatz kommen. #S04 https://t.co/f39vyGwzht — FC Schalke 04 (@s04) 30. April 2018

"Max Meyer wird an den Trainingseinheiten der Lizenzspielerabteilung in den nächsten beiden Wochen bis zum Saisonende nicht mehr teilnehmen und entsprechend auch nicht mehr zum Einsatz kommen", erklärte der Klub via Twitter.

Seit neun Jahren spielte der Mittelfeld-Motor für die Königsblauen, nun sucht eine neue Herausforderung. Vor allem in der Premier League ist Meyer heiß begehrt.



(Heute Sport)