Mocinic gab Comeback bei Testspiel-Pleite von Rapid

Im Sommer 2016 wechselte Ivan Mocinic um kolportierte zwei Millionen Euro von Rijeka zu Rapid. Ein Knorpelschaden im Knie verhindert bislang den Durchbruch bei den Hütteldorfern. 24 Pflichtspiele waren erst möglich, das letzte liegt mehr als 400 (!) Tage zurück.

Aber: Der sensible Kroate, dem 52 (!) Teile vom Knorpel herausgenommen wurden, arbeitet sich langsam zurück – und schwitzt aktuell mit der Mannschaft im Trainingslager in Benidorm (Sp).

Am Montag gab Mocinic sogar sein Comeback auf dem Platz. Der 24-Jährige wurde bei der 1:3-Testspielpleite gegen CFR Cluj zur Pause für Thanos Petsos eingewechselt. Wann die Nummer 26 auch in der Meisterschaft eingreifen kann, bleibt allerdings abzuwarten.

"Es kann noch drei Monate dauern oder sechs. Es kann alles sein", äußerte sich Trainer Goran Djuricin zuletzt vorsichtig. "Man muss geduldig sein."

"Müssen an Schrauben drehen"

Zum Test gegen Rumänien-Klub Cluj meint der Coach: "Es war für uns der erwartete Test gegen eine internationale Top-Mannschaft. Cluj ist immer wieder in den europäischen Bewerben wie der Champions League und der Europa League vertreten und aktuell rumänischer Tabellenführer. Dieses Spiel hat den Zweck durchaus erfüllt, denn wir haben gesehen, an welchen Schrauben wir in unserer Vorbereitung noch drehen müssen."

SK Rapid - CFR Cluj 1:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 Mailat (3.), 1:1 M. Hofmann (68.), 1:2 Deac (79., Elfmeter), 1:3 Costache (88.)

Rapid spielte mit: Strebinger; Pavelic (46. Auer), Sonnleitner (46. M. Hofmann), Galvao (46. Müldür), Kuen (46. Bolingoli); Petsos (46. Mocinic), Schwab (46. S. Hofmann); Murg (46. Kuen - Wiedereinwechslung), Szanto, Schobesberger (46. Arase, 70. Petsos); Joelinton (46. Berisha);





(ee)