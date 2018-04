Mordversuch! Roma-Fans in Liverpool verhaftet

An der Anfield Road fand am Dienstag ein Fußball-Spektakel statt, das seinesgleichen sucht. Liverpool fegte die Roma im Halbfinal-Hinspiel der Champions League mit 5:2 vom Platz. Fans lagen sich in den Armen, die Gäste starrten noch Minuten nach dem Abpfiff ungläubig auf den Rasen. Großer Fußball, große Emotionen!

Die Reds machten beste Werbung für den Sport, einige Fans beider Lager vor dem Stadion das Gegenteil. Es kam zu heftigen Ausschreitungen zwischen Hooligans beider Lager. Gürtel, Hämmer und Messer kamen als Waffen zum Einsatz.

Ein Liverpool-Fan wurde dabei schwer verletzt und in kritischem Zustand ins Spital gebracht.

Zwei Täter in Haft



Die Täter sind inzwischen ausgeforscht. Die Polizei konnte zwei Roma-Fans im Alter von 25 und 26 Jahren festnehmen. Der Grund: Versuchter Mord.

Nur die hässlichen Bilder der Gewalt-Akte vor dem Stadion konnten den denkwürdigen Champions-League-Abend an der Anfield Road trüben.

(Heute Sport)