Moscheen-Skandal: Harte Kritik an Rapids Ljubicic

Dejan Ljubicic im Kreuzfeuer der Kritik. Im Urlaub in Bosnien bewarf der Rapid-Kicker mit einem Freund um 5.25 Uhr in der Kleinstadt Kiseljak eine Moschee mit Flaschen. Der 20-Jährige entschuldigte sich später: "Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist." Die Rapid-Klubführung verurteile den Vorfall auf das Schärfste und kündigte eine harte Strafe an. Auch in der internationalen Presse gibt es Kritik.

Kritisches Medien-Echo



"Dieser Fußball-Profi schändete eine Moschee", schreibt die "Welt". "Ljubicic Eltern sind bosnische Kroaten, also römisch katholisch. Sie sind vor dem Krieg geflüchtet." In der "Bild" heißt es: "Bleibt abzuwarten, ob er in Zukunft sein Hirn einschalten wird." Der "Express" bewertet den Vorfall als "handfesten Skandal". Die türkische Online-Plattform "mynet" nennt den Vorfall ein "hässliches Zeichen." "Yeni Safak" meint: "Ein hässlicher Angriff eines österreichischen Fußballers."

Entschuldigung und Spende



Ljubicic jedenfalls steht für seine Tat gerade. Er entschuldigte sich bei der Glaubensgemeinschaft für seine Tat. Der Mittelfeld-Spieler will den Schaden aus eigener Tasche bezahlen und kündigte darüber hinaus eine Geldspende für die Moschee an.

