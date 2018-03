Mourinho wird bei WM Experte für Kreml-Sender

Die Fußball-WM 2018 ist um eine Attraktion reicher. Jose Mourinho wird das Turnier vor Ort verfolgen und die Spiele unter die Lupe nehmen – und zwar für eine russische Fernseh-Anstalt.

Der vom Kreml gegründete Sender RT spannt den Manchester-United-Trainer vom 14. Juni bis zum 15. Juli ein. Interessant: RT besitzt keine Live-Rechte, muss sich mit Hintergrundberichten, Kommentaren und Spezialsendungen begnügen.

"Ich bin sehr glücklich und freue mich, die WM im Sommer in Russland besuchen zu können und die Zuschauer an meinem Blick auf die Spiele teilhaben zu lassen", teilt "The Special One" mit.

Auch der ehemalige Manchester-United-Tormann Peter Schmeichel und der frühere Aston-Villa-Kicker Stan Collymore arbeiten für den Sender.

