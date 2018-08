Nach Özil: Gomez tritt aus dem Nationalteam zurück

Nach dem Skandal um Mesut Özil kommt Deutschland-Teamchef Joachim Löw der nächste Spieler abhanden. Mario Gomez will nicht mehr für die DFB-Auswahl spielen. Bei seiner Rücktritts-Erklärung auf Facebook lässt sich der 33-Jährige aber ein Hintertürchen offen – und liefert einen interessanten Vergleich.

Torjäger tritt ab



"Nun ist es an der Zeit, Platz zu machen und den vielen jungen und hochtalentierten Jungs die Möglichkeit zu geben, ihren Traum zu erfüllen, sich zu beweisen, Erfahrungen zu sammeln und das Beste für Deutschland zu erreichen", schreibt der 33-Jährige auf Facebook. Gomez brachte es auf 78 Spiele für Deutschland, erzielte dabei 31 Tore.

Ronaldo und Comeback



Das Alter soll bei der Rücktritts-Erklärung aber keine Rolle gespielt haben. "Ich bin froh euch mitteilen zu können, dass ich nach Cristiano Ronaldo wohl der zweite Spieler bin, bei dem festgestellt wurde, dass mein biologisches Alter 23 ist", erklärt Gomez. Ein Comeback will er nicht ausschließen. "Wenn der Trainer in zwei Jahren bei der EM aus unwahrscheinlichen Gründen Bedarf sieht und ich mich auch wirklich noch in der Verfassung fühle, helfen zu können, werde ich dann selbstverständlich bereitstehen."

Das könnte Sie auch interessieren:

(heute.at)