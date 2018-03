Nach 0:6! Dortmund-Fans watschen Stöger ab

Nach der 0:6-Abfuhr gegen Bayern München hat Peter Stöger viel Kredit bei den Fans von Borussia Dortmund verspielt. Im Netz entlädt sich die Wut der BVB-Fans direkt auf den Wiener.

"Darf Stöger noch nach Nordrhein Westfahlen einreisen?", fragte einer. "Einmal ein Kölner, immer ein Kölner", ätzte ein anderer mit Blick auf die Kölner Abfuhr in Hoffenheim. Viele sehen ihn aufgrund seiner Vergangenheit als Clown. Die meisten sind sich sicher: Er wird die Saison nicht fertigspielen. Man solle ihn sofort entlassen.

"dress for the job you want" they say.



So Stöger Gave up on football and dressed like a clown. pic.twitter.com/Y3y96btfOM