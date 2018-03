Nach 1:5-Klatsche! WAC feuert Coach Pfeifenberger

Die 1:5-Pleite in Wien-Hütteldorf war zu viel. Heimo Pfeifenberger wurde noch am Samstagabend vom WAC-Präsidenten Dietmar Riegler mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Die neuntplatzierten Kärntner hatten zuletzt fünf Niederlagen am Stück kassiert.

"Ich habe gerade mit dem Präsidenten gesprochen. Er wird handeln, das haben wir gerade beschlossen. Ich hab nichts anderes erwartet, wenn du so eine Klatsche bekommst", erklärte der 51-Jährige unmittelbar nach dem Spiel.

"Natürlich tut es weh, wenn man eine Mannschaft verlassen muss, an die man glaubt. Aber ich bin schon lange im Geschäft. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo es wieder vorbei ist", so der gebürtige Salzburger.

Pfeifenberger übernahm die Lavanttaler im November 2015, saß bei 87 Pflichtspielen auf der Betreuerbank. Wer die Wolfsberger in der zweiwöchigen Länderspielpause übernimmt, ist noch offen.

(wem)