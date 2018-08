Nach 32 Jahren: Legende Maradona hat geheiratet

Diego Maradona ist immer für eine große Show gut. Das zeigte er schon bei der WM mit Tanzeinlagen und verbalen Rundumschlägen, danach heuerte er in Weißrussland bei Brest an. In seiner Heimat Argentinien durfte er nun über sein privates Glück jubeln - nämlich vor dem Traualtar.

Lange Vorbereitung



Denn Maradona hat geheiratet. Dabei ist er noch nicht einmal frisch verliebt. Vielmehr ist er mit seiner Partnerin Olivia Rocio schon seit sechs Jahren zusammen. Bereits vor vier Jahren fragte er die nun 28-Jährige, ob sie ihn heiraten wolle. Mit der Entscheidung ließ sie sich aber Zeit, bis die Fußball-Ikone nun erneut nachfragte. Vielleicht half ein Diamantring ja auch bei der Entscheidung.

Zweite Ehe



Jedenfalls fiel die Antwort nun positiv aus. 45 Gäste waren bei der Feier in Buenos Aires eingeladen. Insider berichten, dass es dabei emotional zugegangen sein soll. Besonders bei den weiblichen Gästen seien viele Tränen geflossen. Für Maradona ist es übrigens die zweite Ehe. Von seiner ersten Frau, Claudia Villafane, ließ er sich 2003 nach 17 Jahren Ehe scheiden.

