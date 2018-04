Nach Ausraster: Buffon pflückte Gänseblümchen

Es waren ganz bittere Momente für Juventus-Goalie Gianluigi Buffon! Im Champions-League-Viertelfinale stand Juventus Turin vor der Sensation gegen Real Madrid, doch ein umstrittener Elfmeter in der Nachspielzeit kostete der "Alten Dame" den Aufstieg. Buffon muss den Königsliga-Traum damit wohl für immer begraben. Kein Wunder, dass er beim Elfer-Pfiff die Nerven verlor, den Schiedsrichter attackierte und mit Rot vom Platz flog. Erstaunlich ist aber, wie der 40-Jährige das Aus und den Auszucker verdaute.

Blumen und Pilze



"Nach dem Spiel habe ich lange Spaziergänge gemacht. Ich habe Pilze gesammelt und Gänseblümchen gepflückt", berichtet er von der Zeit nach den bitteren Momenten. Schiedsrichter Michael Oliver will er die Entscheidung trotzdem nicht verzeihen. "Dieser Unparteiische hat kein Herz. Stattdessen hat er einen Mülleimer."

Ein wenig Reue



Nach einigen Blumen und Pilzen ist Buffon allerdings doch zur Erkenntnis gelangt, dass seine Ausdrucksweise vielleicht ein wenig überzogen war: "Ich habe bereits gesagt, dass ich fest auf meiner Position verharre und meine Meinung vertrete, die ich nach dem Spiel hatte. Jetzt sind aber einige Tage vergangen und ich würde die Aussagen daher ein wenig versüßen."

Zukunft in Südamerika?



Wie geht es nun weiter mit der Karriere der Goalie-Legende? Fest steht: Buffon hat noch nicht genug. Die Boca Juniors aus Argentinien sollen an ihm Interesse haben. Wenn es schon nicht mit der Champions League klappt, dann vielleicht mit der Copa Libertadores in Südamerika.

