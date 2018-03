Nach Bullen-Sternstunde: "Gibt keine Grenzen mehr"

Red Bull Salzburg steht erstmals im Viertelfinale der Europa League. Nach dem 2:1-Sieg in Dortmund reichte den Bullen ein 0:0 gegen die Stöger-Elf. Die Euphorie nach dem Aufstieg war natürlich besonders groß. Wir haben die Reaktionen der Bullen-Akteure gesammelt.

"Wir waren heute richtig gut, wir haben super dagegen gehalten. Respekt an die ganze Mannschaft für die kämpferische und spielerische Leistung. Wir freuen uns auf den nächsten Gegner. Es war intensiv und wir haben uns nicht überraschen lassen. Wir haben vor niemandem Angst. Wir haben sie geschlagen und sehr verdient geschlagen. Es gibt für uns keine Grenzen", jubelte Valon Berisha, der mit seinen zwei Toren in Dortmund den Weg ins Viertelfinale ebnete.

Tormann Alex Walke musste vor allem in der zweiten Hälfte ein paar Mal eingreifen: "Das ist extrem cool! Wir haben uns verdient durchgesetzt. Wir haben das sehr gut gemacht, Dortmund hat eine unglaubliche Qualität. Man kann nicht immer alles verteidigen. Wir schauen was bei der Auslosung passiert, wir wollten unbedingt im Bewerb bleiben. Wir werden den Moment genießen und zusammen feiern. Aber am Wochenende geht es schon wieder weiter."

Abwehrchef André Ramalho hielt den Laden dicht und war ein wenig sprachlos: "Es ist unglaublich. Wir haben so toll verteidigt! Völlig verdienter Aufstieg."

Rose: "Dortmund nicht grottenschlecht!"

"Es war ein sehr emotionales Spiel, ich bin stolz auf die Mannschaft. Wir hätten uns sogar auch heute einen Sieg verdient gehabt. Wir haben toll und aggressiv verteidigt. Wir freuen uns für den österreichischen Fußball und uns als Team tut das natürlich auch sehr gut. Ich will nicht lesen, dass Dortmund grottenschlecht war, sondern wir waren einfach sehr gut", stricht Trainer Marco Rose die Leistung seines Teams hervor und schickte hinten nach: "Jetzt wäre Arsenal fein!"

Am Freitag um 13:00 erfährt Salzburg den nächsten Gegner, wir tickern die Auslosung aus Nyon LIVE!

(Heute Sport)