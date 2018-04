Nach Gala: Liverpool-Fans fordern Pyramide für Salah

Womöglich ist kein Fußballer gerade beliebter als Mohamed Salah. Bei den Präsidentschaftswahlen in Ägypten landete der Liverpool-Star auf Platz zwei – obwohl er garnicht zur Wahl stand. Und nach zwei Toren und zwei Assists beim 5:2 der "Reds" im Champions-League-Halbfinale kocht die Begeisterung auf Twitter über.

Pyramide in Liverpool?



Logisch, dass der Ägypter als Pharao bezeichnet wird. Die Forderung, an der Anfield Road nun eine Pyramide errichtet werden soll, wird aber eher schwer umzusetzen sein. Jedenfalls gratulieren ihm Sportstars, Prominente und Fans. Hier eine kleine Auswahl an lustigen Tweets zur Leistung des Torjägers.

Anfield next season with the modern day Pharaoh, Mo Salah at Liverpool. pic.twitter.com/PaMaXOx7Ly — Iseunife The First (@Shawnife_) 24. April 2018

Das ärgerlichste an Mohamed #Salah’s Erfolg ist, dass ich aufgrund der Autokorrektur in zig Texten „Salat“ korrigieren musste. — Chris Mc (@Chris_90PLUS) 24. April 2018

Und seine Mitspieler meckerten noch: Ägypt den Ball einfach nicht ab. #LIVROM #salah — Michael Müller (@micky_mueller) 24. April 2018

Der Scheich von Paris bereitet gerade ein Milliarden-Angebot für #Salah vor. Wird bar bezahlt. #livrom — Christian Brausch (@CBrausch1) 24. April 2018

Der wird Pharao und ist einfach ein geiler Kicker! Lecko mio, was ein Abschluss! #Salah #LIVASR — Frank Buschmann (@FrankBuschmann) 24. April 2018

Wenn von den 22 Herren auf dem Spielfeld einer übers Wasser gehen kann, dann Mohamed #Salah. #LIVROM — Benjamin Vollmann (@b_vollmann) 24. April 2018

Wenn Salah nicht Gott ist, dann weißt ich auch nicht mehr #salah — Ulrich Gruber (@gruber_ulrich) 24. April 2018

Wenn Mohamed nächstes Jahr nicht der häufigste Name unter Neugeborenen in Liverpool ist, weiß ich auch nicht. Ein Mann zum Niederknien! #salah #LIVROM — Alexander Jung (@bumbumboateng) 24. April 2018

(heute.at)