Comeback? Aubameyang pünktlich beim Training

Pierre-Emerick Aubameyang hat bei Borussia Dortmund richtig dicken Ärger! Der Torjäger schwänzte vor dem Bundesliga-Duell mit Wolfsburg (0:0) das Abschlusstraining und die Mannschafts-Sitzung. Coach Peter Stöger strich ihn daraufhin aus dem Kader – und die Klub-Bosse rätseln über das Motiv. Will der Gabuner einen Wechsel provozieren? Am Tag nach dem Eklat will er offenbar die Wogen glätten.

Pünktlich dabei



Borussia-Trainingsgelände am Montag: Einige Fans staunten nicht schlecht. Ganz pünktlich erscheint Aubameyang und absolviert die Einheit, als wäre nichts gewesen. "Bei strömendem Regen gab er zwar nicht Vollgas, aber er hat sich auch nicht hängen lassen", berichtet die "Bild". Allerdings sei aufgefallen, dass "der sonst stets gut gelaunte Auba wenig lächelte."

Zukunft unklar



Das ist natürlich kein Zufall, denn die Klub-Bosse beratschlagen, wie es mit ihm weitergehen soll. " Das Wichtigste ist immer der Verein und die Zukunft des Klubs. Die werden wir nicht gefährden", stellt Sportchef Michael Zorc klar. Nachsatz: "Ich erkenne ihn nicht wieder. Er war über Jahre immer ein bunter Vogel und ein Grenzgänger, hat aber immer diszipliniert gearbeitet. Das kann ich im Moment nicht erkennen."

Comeback möglich?



Womöglich will "Auba" einen Wechsel provozieren. Premier-League-Klub Arsenal London bietet 60 Millionen Euro. Auch aus China soll Interesse gemeldet worden sein. Fakt ist: Aubameyangs Vertrag läuft noch bis 2021 – und er hält jetzt bei drei Suspendierungen aus disziplinären Gründen. Coach Stöger will ihm dennoch eine weitere Chance geben: "Ich habe das Gefühl, dass er einsichtig ist, dass er das schon verstanden hat. Er war beim Training, also ist er in der Planung für das nächste Wochenende."

