Nach Patzern: Karius vor dem Abgang bei Liverpool?

Dunkle Wolken über Liverpool – zumindest aus der Sicht von Loris Karius. Seit dem Champions-League-Finale, bei dem er mit zwei heftigen Schnitzern Real den Titel schenkte, kommt der Goalie nicht mehr aus der Krise. Muss er sich jetzt einen neuen Klub suchen?

Nach der kurzen Sommerpause glaubte Karius, seine Aussetzer abgehakt zu haben. Doch auch in den Testspielen glänzte er nicht mit tollen Auftritten, außerdem verpflichtete der Premier-League-Klub einen neuen Schlussmann. Und das ist nicht irgendeiner, sondern Brasilien-Teamgoalie Alisson. Die "Reds" zahlten an den AS Rom 75 Millionen Euro Ablöse, damit ist der Brasilianer der teuerste Goalie der Welt.

Karius gibt dieser Transfer natürlich zu denken. Wie er seine Zukunft sieht? "Natürlich ist das nicht perfekt für mich, aber ich kann nicht viel dazu sagen", meint der Deutsche. "Ich weiß es noch nicht, ich kann jetzt noch nicht sagen, was ich tun werde. Das Transferfenster ist noch einige Zeit geöffnet." Klingt, als ob sich Karius bereits nach einem neuen Klub umsieht.

Aber der Keeper bekommt auch Rückendeckung. FC-Porto-Goalie Iker Casillas ist sauer über ständige Attacken auf Karius. "Wann werden diese Angriffe auf Loris Karius endlich mal zu Ende gehen? Es gibt viele ernstere Probleme auf dieser Welt, verdammt nochmal", polstert er. "Lasst den Jungen endlich in Ruhe! Er ist auch ein Mensch. So wie wir alle!"

