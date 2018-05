Nach Rapid-Spiel: Sturm-Star fällt lange aus

Bittere Nachrichten für Sturm Graz! Der Tabllenzweite muss im Liga-Endspurt und im Cup-Finale gegen Salzburg auf Stürmer Emeka Eza verzichten. Der Nigerianer erlitt nach einem Foul von Rapids Maximilian Hofmann einen Wadenbeinbruch.

Nach einem harten Einstieg von Rapid-Verteidiger Maximilian Hofmann blieb der 21-Jährige am Sonntag mit schmerzverzerrtem Gesicht am Rasen liegen und musste ausgewechselt werden. "Ich bin okay. Ich kann nicht ausfallen. Auch wenn sie mir das Bein brechen, komme ich zurück und spiele. Ich muss einfach jedes Spiel spielen", sagte der Nigerianer noch kurz nach dem 4:2-Sieg über die Hütteldorfer.

Nun besteht aber Gewissheit, das Wadenbein ist doch gebrochen. "Die letzten Untersuchungen bei Emeka Eze im UKH Graz haben einen Bruch des Wadenbeins ergeben. Der Stürmer wird die restliche Saison ausfallen", gab Sturm via Twitter bekannt.

(Heute Sport)