Löst Alaba hier das Rätsel um seine Zukunft?

Vor dem Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt, das für die Bayern in einer 1:3-Pleite endete, ließ George Alaba die sprichwörtliche Bombe platzen. "Jeder weiß, dass Real Madrid ernsthaft an David interessiert ist. Aber momentan können wir nicht darüber sprechen", plauderte der 58-Jährige, der seinen Sohn auch als Manager vertritt, offen aus. Nachsatz, der alle Fans des deutschen Rekordmeisters zittern lässt: "Wir werden sehen, was im Sommer passiert."

Jetzt spricht auch David Alaba selbst über seine Zukunft. Wechselt er wirklich in das Superstar-Ensemble von Real Madrid, das angeführt von Cristiano Ronaldo am Samstag gegen Liverpool um den dritten Champions-League-Triumph in Serie spielt?

"Ich habe mich damit überhaupt nicht beschäftigt. Ich fühle mich in München wohl, das habe ich öfter betont, und habe hier noch was vor", erklärt der 25-jährige Wiener. "Sport1" fragte nach, wie hoch die Chancen sind, dass er das Trikot der Bayern auch in der nächsten Saison tragen wird? Alabas Antwort: "Die Chancen stehen sehr hoch." Ob man davon ausgehen kann, dass er in München bleibt? "Ich denke schon."

Spieler, die auf einen aufsehenerregenden Wechsel aus sind, hören sich wahrlich anders an...

