Nach Regen-Abbruch: So geht es für Austria weiter

Manchmal kann schlechtes Wetter auch etwas Positives haben. Zumindest werden sich die Kicker von Austria Wien nicht über den Spielabbruch in Wolfsberg ärgern. Denn die Violetten standen vor einer klaren Niederlage. Wie geht es jetzt weiter?

Neuauflage diese Woche



Fest steht: Die Partie wird noch kommende Woche nachgeholt. Wahrscheinlichster Termin für die Austragung sind Dienstag oder Mittwoch. Noch im Laufe des Tages soll der endgültige Zeitpunkt festgelegt werden. Die Regeln für die Neuaustragung sind für die Favoritner ein Glück.

Volle Stärke



Denn die Austria lag zum Zeitpunkt des Abbruchs mit 0:2 zurück. Außerdem sah Madl die Gelb-Rote Karte. Doch das Nachtragsspiel wird beim Stand von 0:0 angepfiffen und geht über die volle Distanz. Außerdem treten beide Mannschaften in voller Stärke an, wobei Madl wegen seines Platzverweises nicht spielberechtigt sein wird.

Trainer sauer



Austria-Coach Thomas Letsch hofft auf einen besseren Auftritt seiner Truppe. Nach dem Gewitter-Abbruch in Wolfsberg ging er mit seiner Mannschaft hart ins Gericht: "Ich bin verdammt böse. So kann man einfach nicht auftreten. Klar, dass abgebrochen werden musste, das gibt uns eine neue Chance es besser zu machen. Aber so geht das nicht. Es ist auch eine Charakterfrage, wie man in so einem Spiel auftritt."

