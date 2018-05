Nach Stöger-Kritik: BVB-Profi fasst Geldstrafe aus

In der "Sky"-Sendung "Wontorra" äußerte sich Dortmund-Profi Sebastian Rode zur Degradierung des BVB-Kapitäns Marcel Schmelzer durch seinen Trainer Peter Stöger. "Das ist unglücklich gelaufen, das hätte man anders lösen können", glaubt der 27-Jährige zu wissen.

Dann richtet Rode seine Kritik direkt an Stöger. "Wie das in der Öffentlichkeit geregelt wurde, fand ich für 'Schmelle' nicht gut und auch nicht akzeptabel." Brisante Interna, die Rode im TV ausplaudert – und das wird jetzt Konsequenzen haben. "Wir werden ihn zu einem Gespräch bitten und ihn entsprechend sanktionieren", kündigte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke im "kicker". Heißt: Rode wird eine saftige Geldstrafe ausfassen.

"Gehen davon aus, dass wir nächste Saison einen neuen Trainer haben"

Der Mittelfeldspieler verriet ihm brisanten Interview zudem auch noch, dass Stöger in der kommenden Saison wohl nicht mehr Dortmund trainieren wird. "So wie er sich auch ausdrückt in der Kabine, gehen wir davon aus, dass wir nächste Saison einen neuen Trainer haben werden." Einen Wunschkandidaten auf die Stöger-Nachfolge hat er bereits ausgemacht: "Lucien Favre wäre spannend. Er hat überall Erfolg gehabt."

(red.)