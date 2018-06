Nach Wohlfahrt-Rauswurf: Muhr erklärt Austria-Job

Neuaufstellung bei der Wiener Austria! Eine Katastrophen-Saison wie die vergangene soll sich nicht mehr wiederholen. Deswegen kommt es nicht nur im Kader zu einem Umbruch, sondern auch bei der Klubführung. Sportchef Franz Wohlfahrt wurde gekündigt, Ralf Muhr zum "Technischen Direktor" befördert. Er erklärt nun, wo er die Baustellen für die nächsten Wochen sieht.

Personalfragen offen



"Die Aufbruchsstimmung muss vom ersten Trainingstag an in eine erfolgreiche Saison mitgenommen werden. Sie muss spürbar werden", stellt Muhr auf "Viola TV" klar. Vorher gilt es aber noch, bei Personalfragen Arbeit zu erledigen. "Die Finalisierung des Kaders für die erste Mannschaft ist ganz wesentlich. Die eine oder andere Personalfrage ist noch zu klären."

Frage des Gefühls



Auch am Trainerstab will Muhr noch arbeiten: "Um Chefcoach Thomas Letsch muss Personal gefunden werden, das Erfolg für die Zukunft verspricht." Außerdem ist es Muhr ein Anliegen, die Übergänge zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft zu verringern. "Es ist eine einmalige Chance für uns, in der neuen zweiten Liga dabei zu sein. Der Übergang muss von oben nach unten spürbar sein."

(heute.at)