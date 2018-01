Nächste Blamage! Real fliegt im Viertelfinale raus

Real Madrid erlebt eine Saison zum Vergessen. In der Primera Division fehlen den Königlichen mittlerweile 19 (!) Punkte auf Barcelona. In der Champions-League-Gruppenphase schaute aus zwei Partien gegen Tottenham nur ein Punkt heraus – Platz eins war damit nicht mehr drin.

Am Mittwochabend verschärfte sich die Real-Krise erneut. Der amtierende Meister und Champions-League-Sieger musste sich im Viertelfinale aus der Copa del Rey verabschieden. Nach einem 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel musste das Weiße Ballett zuhause eine empfindliche Heimniederlage gegen CD Leganes hinnehmen. Da der 13. der spanischen Top-Liga 2:1 gewann, kickte er Real dank der Auswärtstorregel aus dem Bewerb.

Der Spielverlauf



Real musste auf Superstar Cristiano Ronaldo verzichten. Der Portugiese hatte sich am Wochenende in der Liga nach einem Doppelpack ein Cut an der Schläfe zugezogen.

Ohne Ronaldo mussten die Kollegen schon nach etwas mehr als einer halben Stunde durch Javier Eraso den ersten Gegentreffer hinnehmen (31.).

Kurz nach der Pause durften die Fans des krisengeschüttelten Top-Klubs aufatmen: Karim Benzema erzielte den Ausgleich, Real hatte wieder einen Fuß im Halbfinale (47.). Nur wenig später folgte die Ernüchterung. Gabriel sorgte für die Sensation. Nach einer Ecke traf er per Kopf, wuchtete den Ball zum 2:1 ins Netz. Es sollte das Goldtor sein.

(Heute Sport)