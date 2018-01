Nagelsmann-Ansage lässt Chance von Stöger steigen

Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann gilt als begehrtester Fußball-Coach Deutschlands. Sowohl den Bayern, als auch Dortmund wird reges Interesse am 30-Jährigen nachgesagt.

Doch womöglich macht keiner der beiden Großklubs das Rennen. Nagelsmann lässt in einem aktuellen Interview mit folgender Aussage aufhorchen: "Wenn Dietmar Hopp und Hansi Flick möchten, dass ich den Vertrag erfülle, dann erfülle ich den."

Ausstiegsklausel erst 2019

Sprich: Es hängt an den beiden Hoffenheim-Bossen, ob das Trainer-Talent, das dank Klausel erst 2019 aus dem bis 2021 laufenden Kontrakt aussteigen kann, bereits in diesem Sommer den Verein wechseln darf.

Damit steigen auch die Chancen von Peter Stöger, länger beim BVB zu bleiben. Der rot-weiß-rote Trainer-Legionär heuerte im November bei den Borussen an, unterschrieb als "Interimslösung" bis Saisonende. Bei den Bayern tritt Jupp Heynckes im Juni ab.

Klub-Boss will Nagelsmann halten

Vor wenigen Wochen hatte Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp klargestellt: "Ich gehe davon aus, dass Julian Nagelsmann bis zum 30. Juni 2019 bei uns ist – am liebsten länger. Ich mache mir keine Illusionen. Wenn er weiterhin so erfolgreich ist, können wir ihn nicht länger halten. Aber bis zum 30. Juni 2019 bleibt er in Hoffenheim."

(red)