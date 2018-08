Nagelsmann lobt: "Rapid hat Joelinton gut getan!"

Nach dem 6:1 gegen Kaiserslautern hat Hoffenheim einen neuen Publikumsliebling! Ex-Rapidler Joelinton geigte mit einem Triplepack im DFB-Pokal groß auf und darf sich Hoffnungen auf einen Stammplatz machen. Da gibt es auch Lob von Trainer Nagelsmann, auch für die Hütteldorfer.

Bei Rapid war Joelinton oft als Chancentod in der Kritik gestanden, in Hoffenheim blüht der Brasilianer nun auf. Schon in der Vorbereitung war man beim Champions-League-Teilnehmer vom 22-Jährigen begeistert, es gibt Sonderlob.

"Rapid hat mit Joelinton viel richtig gemacht, Österreich hat ihm gut getan. Er hat sich super entwickelt und bei uns sofort einen guten Eindruck gemacht. Er ist unangenehm zu bespielen und wie torgefährlich er ist, hat er heute gezeigt", jubelt auch Trainer Julian Nagelsmann.

(Heute Sport)