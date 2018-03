Namen unlesbar! Spott für deutsches WM-Trikot

In welchen Trikots läuft Deutschland bei der WM in Russland auf? Klar, wie gewohnt in Schwarz-Weiß. Aber wie sieht das Auswärts-Trikot aus? Stolz präsentierte der DFB die neuen Jerseys. Das Design erinnert an das legendäre WM-Trikot von 1990, doch ein anderes Detail sorgt für Spott bei den Fans.

Und zwar die Schrift. Die Buchstaben D, R, X und A sind kaum von O, A, H und R zu unterscheiden. Besonders Namen wie Julian Draxler sind kaum zu entziffern, können in 20 unterschiedlichen Versionen gelesen werden.

Adidas verteidigt Trikot



"Die Typografie ist sehr modern und im Fußball bisher wenig präsent. Die Schrift fällt auf und wird so emotional diskutiert wie das Design eines jeden neuen Trikots an sich", verteidigt Hersteller Adidas das Trikot.

"Inspiration für die Typografie waren kubistische Häuserblöcke, gesehen aus der Vogelperspektive. Das Design ist sehr reduziert - dadurch entstehen ähnliche, aber immer unterschiedliche Formen", erklärt der Ausstatter weiter.

Andere Nationen wie Spanien stehen vor einem ähnlichen Problem: "Alle Adidas-Trikots für die WM 2018 basieren auf derselben Typografie für Namen und Nummern. Die Schrift ist dementsprechend auch bereits seit November veröffentlicht. Kritik aus anderen Ländern ist uns übrigens nicht bekannt."

This perfectly illustrates the problem about this “typeface”.

Thanks, Julian …

OAAXLEA?

DARKLER?

ORAHLEA?

DAAHLER?

ORAXLER?

ORAHLER?

DRAXLER?

OARHLEA?

DAAXLEA?

OAAHLER?

DARXLER?

OARXLEA?

ORAXLER?

DRRXLER?

DRAHLEA?

DRRHLER?

ORAXLEA?

OAAXLER?

ORRHLER?

DARHLEA? pic.twitter.com/YqJIyIpxyw — sportsfonts.com (@sportsfonts_com) 20 March 2018

(heute.at)