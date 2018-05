Napoli patzt, Juventus zu 99,9 Prozent Meister

Juventus Turin kann den Meistersekt einkühlen! Zwei Spieltage vor Schluss liegt die "Alte Dame" in der Serie A bereits sechs Punkte vor Verfolger SSC Napoli – und hat die um 16 Treffer bessere Tordifferenz.

Bereits am Samstag feierte Juve einen klaren 3:1-Erfolg über Bologna. Napoli verpasste es am Sonntag, nachzuziehen. Die Süditaliener mussten sich gegen den FC Torino mit einem 2:2 begnügen.

Mertens (25.) und Hamsik (71.) brachten die Hausherren zwei Mal in Front, Baselli (55.) und De Silvestri (83.) glichen jeweils aus.

Kommenden Sonntag kann Juventus auswärts beim AS Rom den 34. "Scudetto", den siebenten in Folge, auch rechnerisch unter Dach und Fach bringen.

