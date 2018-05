Nationalteam kickt zum ersten Mal bei der Austria

Die Austria-Fans fiebern der Eröffnung der Generali Arena entgegen. Derzeit sind noch die Handwerker am Verteilerkreis im Einsatz, im Sommer ist das neue Austria-Stadion fertig. Schon vor der Eröffnung steht eine Premiere fest: Erstmals in der Geschichte wird das Nationalteam am Verteilerkreis kicken.

Team-Premiere



Und zwar in einem freundschaftlichen Länderspiel am 6. September gegen Schweden. 15.000 Zuschauern dürfen bei internationalen Spielen auf der Tribüne mitfiebern. Details zum Ticketverkauf gibt der ÖFB noch nicht bekannt. Geschäftsführer Bernhard Neuhold: "Für den ÖFB ist es sehr begrüßenswert, mit der neuen Generali Arena eine weitere hochwertige Infrastruktur als Option für die Austragung von Länderspielen zu haben. Mein Dank gilt dem FK Austria Wien für die Bereitschaft, dieses Spiel ausrichten zu wollen. Die Strukturen im Verein sind äußerst professionell und international erprobt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."

Austria happy



Auch Austria-AG-Vorstand Markus Kraetschmer ist erfreut: "Der FK Austria Wien freut sich, erstmals in der Geschichte das Nationalteam für ein Länderspiel in der Generali Arena begrüßen zu dürfen. Die neu geschaffene Infrastruktur eignet sich hervorragend für diese Begegnung. Nach dem Eröffnungsspiel gegen Borussia Dortmund stellt dieses Spiel ein weiteres absolutes Highlight dar, in dem zahlreiche aktuelle Teamspieler wie Kapitän Julian Baumgartlinger, David Alaba, Heinz Lindner oder Aleksandar Dragovic an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehren."

Letzter Test



Das Spiel gegen Schweden ist der letzte Härtetest für die Auswahl von Teamchef Franco Foda vor dem Start der UEFA Nations League. Fünf Tage nach dem Schweden-Spiel geht es am Dienstag, 11. September 2018 zum Auftakt auswärts gegen Bosnien-Herzegowina. Austragungsort dieser Begegnung ist das Stadion Bilino Polje in Zenica.



(heute.at)