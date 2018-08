Verletzter Arnautovic lässt Nationalteam zittern

Am Dienstag gibt Teamchef Franco Foda den Kader für die beiden September-Länderspiele gegen Schweden (Test am 6. September in der Generali-Arena) und Bosnien-Herzegowina (Nations League am 11. September in Zenica) bekannt.

Offene Frage: Mit oder ohne Marko Arnautovic? Der 29-Jährige verletzte sich am Samstag beim 1:3 von West Ham gegen Arsenal nach 55 Minuten am linken Knie, musste verletzt raus. Der Zwischenfall passierte bei einem Schuss, den "Arnie" nicht voll traf. Zuvor hatte er seinen Klub sehenswert in Führung gebracht – zu wenig.

Wie schlimm ist die Verletzung? Arnautovic-Trainer Manuel Pellegrini: "Wir werden in der kommenden Woche sehen, was mit Marko los ist. Er spürte einen Schmerz in seinem Muskel, musste daher ausgewechselt werden."

Mit West Ham steckt Arnautovic tief im Tabellenkeller – null Punkte nach drei Spielen, zwei zu neun Tore, 20. und damit letzter Platz.

(Heute Sport)