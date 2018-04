Neue Arena: Austria Wien startet freien Abo-Verkauf

Rückkehr an den Verteilerkreis! Am 13. Juli eröffnet die Austria die um 42 Millionen Euro umgebaute und erweiterte Generali-Arena. Gast bei der Premiere ist Deutschlands Bundesliga-Gigant Borussia Dortmund. Dann wartet der Liga-Alltag. Die Fans können sich nun ihre Dauerkarten sichern.

Am Dienstag um 10 Uhr starten die Violetten mit dem Abo-Verkauf. Die Tickets gibt es

– an der Osttribüne der Generali-Arena (Horrplatz 1)

– online unter www.fak.at/abo

– telefonisch unter 01/68 80 150-300 (Bezahlung per Kreditkarte)

– Vor Heimspielen an den Abo-Kassen 3 und 4 (Sektor B des Happel-Stadions).

Fixplatz gebucht



Mit dem Austria-Abo hat man einen Fixplatz bei allen Heimspielen in der Bundesliga, im Cup sowie ein Vorkaufsrecht auf das Eröffnungsspiel gegen Dortmund am 13. Juli und auf Heimspiele im Europacup. Zudem gilt das Abo rund um Bundesliga-Heimspiele als Fahrschein in ganz Wien.

Familien-Angebote



Auf der West-Tribüne, die am nähesten zur neuen U-Bahn liegt, gibt spezielle Familien-Angebote. Zu einem Vollpreis-Abo gibt es dort ein Kinder-Abo gratis dazu (bis zum 15. Geburtstag). Zu zwei Vollpreis-Abos bekommt man bis zu drei Kinder-Abos gratis dazu. Auf dieser Tribüne gibt es regelmäßig Autogrammstunden, einen Kindergarten und jede Menge Unterhaltung für die Jüngsten.

Autogramme

Besondere Zuckerl beim Karten-Kauf vor der Generali-Arena: Am Dienstag um 12:45 Uhr schreiben Lucas Venuto und Ruan Autogramme. Am Mittwoch, genau 100 Tage vor der Eröffnung, sind dann ab 13:00 Uhr Dominik Prokop und Patrick Pentz vor Ort.

(heute.at)