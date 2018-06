Neuer Stürmer! Austria greift wieder bei Sturm zu

Bright Edomwonyi schließt sich der Wiener Austria an. Der Klub gab den Transfer am Donnerstag offiziell bekannt.

Der 23-jährige Nigerianer unterschreibt einen Vierjahresvertrag in der Bundeshauptstadt.

Nach James Jeggo und Christian Schoissengeyr ist Edomwonyi bereits der dritte Spieler, der direkt von Sturm Graz kommt. Mit Uros Matic wurde ein vierter Grazer über Umwege geholt.

Sturm kassiert für Edomwonyi keine Ablöse. Er war zuletzt vom türkischen Klub Rizespor nur ausgeliehen. Ablösesumme wird keine genannt.

Austria verpflichtet Stürmer Bright Edomwonyi https://t.co/snkm46MKZy pic.twitter.com/iirhycXUBL — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 28. Juni 2018



Die Stimmen



Technischer Direktor Ralf Muhr: "Wir sind sehr froh, dass wir mit Bright Edomwonyi einen sehr flexiblen Offensivspieler dazubekommen haben. Er passt sehr gut in unseren klaren Kaderplan und nicht nur durch seine Spielart, sondern auch durch seine Mentalität und Offenheit sehr gut in unser Team. Es ist eine super Geschichte, dass wir so einen tollen Spieler für die Austria gewinnen konnten. Wir befinden uns jetzt in der finalen Phase der Kaderplanung, in der wir sehr strukturiert vorgegangen sind. Wir sind auch in unserer Suche nach einem Defensivspieler schon sehr weit."



Cheftrainer Thomas Letsch: "Bright bringt eine zusätzliche Facette in unser Spiel, die uns noch unberechenbarer macht und verstärkt. Er passt super in unser System und Anforderungsprofil: Er bringt die nötige Aggressivität und Geschwindigkeit mit, die wir im Angriffsdrittel unbedingt benötigen. Er ist auch ein sehr offener und positiver Typ. Ich kenne ihn schon, seit er als 18-Jähriger zu Salzburg gekommen ist und glaube, dass noch viel mehr Potenzial in ihm schlummert, als wir bisher gesehen haben."

Bright Edomwonyi: "Ich bin froh, dass ich jetzt hier bin, Austria Wien ist ein guter Klub – das ist ein guter Schritt für mich. Ich will dem Team helfen und werde mein Bestes geben, damit wir unsere Ziele erreichen. Die Infrastruktur ist wirklich top – mit den neuen Trainingsplätzen und dem Stadion – das ist wirklich motivierend. Ich kenne schon einige Spieler aus der aktuellen Austria-Mannschaft, kenne die Liga sehr gut, das ist sicher ein Vorteil."

(Heute Sport)