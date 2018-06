Neuer Zizou? Nagelsmann sagte Real Madrid ab

Laut einem Bericht der "Bild" hat sich Real Madrid einen Korb von Hoffenheim-Coach Julian Nagelsmann geholt.

Die "Königlichen" sind auf der Suche nach einem Nachfolger für Erfolgstrainer Zinedine Zidane, der am Donnerstag seinen Rücktritt verkündete, und kontaktierten den 30-jährigen Deutschen.

Nagelsmann habe nach kurzer Bedenkfrist abgelehnt, da er Hoffenheim bereits eine Zusage für die kommende Saison gegeben hätte. Der Hopp-Klub tritt in der Spielzeit 2018/19 erstmals in der Champions League an.

Nagelsmann wurde auch mit Bayern und Dortmund in Verbindung. Er hat bei der TSG einen Vertrag bis 2021.

(Heute Sport)