Neues Cordoba? Letzter ÖFB-Sieg ist 32 Jahre her

Österreich gegen Deutschland! Das Duell gegen unsere "Lieblingsnachbarn" zieht die rot-weiß-roten Fußballfans in seinen Bann. Am Samstagabend geht es in Klagenfurt zwar nicht um Punkte oder das Weiterkommen bei einem großen Turnier, es steht "nur" ein Freundschaftsspiel auf dem Programm. Doch für die Österreicher geht es um die Ehre!

Das machte Martin Hinteregger am Freitag klar. Schließlich stehen gleich neun Deutschland-Legionäre im rot-weiß-roten Aufgebot von Franco Foda, der selbst zwei Mal den deutschen Teamdress trug. "Wir wollen ja nicht aus dem Urlaub zurückkommen und belächelt werden", gab der Augsburg-Legionär die Marschrichtung vor. Gegen den amtierenden Weltmeister ist sowieso jeder extra motiviert.

Letzter Sieg 32 Jahre her

Die Bilanz spricht klar gegen Rot-Weiß-Rot. Wie ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt. Insgesamt duellierte sich der ÖFB 39 Mal mit dem Erzrivalen. Dabei gab es nur acht Siege, sechs Remis und 25 Niederlagen.

Die letzten neun Spiele wurden allesamt verloren. Der letzte volle Erfolg stammt aus dem Jahr 1986, ist 32 Jahre her. Da hatten Toni Polster und Reinhard Kienast mit je einem Doppelpack die von Franz Beckenbauer gecoachte DFB-Elf mit 4:1 abgeschossen.

Erinnerungen an Cordoba

Und dann gab es natürlich den legendärsten Sieg der österreichischen Fußballgeschichte! Das legendäre WM-Spiel 1978 in Cordoba. Die bereits ausgeschiedenen Österreicher besiegten die Deutschen, die noch Chancen aufs Weiterkommen hatten, mit 3:2. Edi Finger wurde narrisch und Fußball-Österreich jubelte.

Die Fans brennen auf einen neuerlichen Sieg. Deshalb ist das Wörthersee-Stadion auch restlos ausverkauft. Nur wenige Tage bevor sich Cordoba am 21. Juni zum 40. Mal jährt. Und 32 Jahre nach dem letzten Sieg.

(wem)