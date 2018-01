Neun Stöger-Stars krank, in Spanien "vergiftet"

Eigentlich wollte Trainer Peter Stöger die Spieler von Borussia Dortmund beim Trainingslager in Marbella optimal für den Start des Frühjahrs vorbereiten. Die spanischen Köche spuckten ihm bei diesem Vorhaben aber in die Suppe. Am vorletzten Tag der Reise erwischten die Kicker schlechte Hähnchenspieße.

Wie die Bild berichtet, haben gleich neun Spieler grobe Magen-Darm-Probleme: Roman Bürki, Roman Weidenfeller, Marc Bartra, André Schürrle, Christian Pulisic, Ömer Toprak, Jacob Bruun Larsen, Nuri Sahin und Dominik Reimann.

Demnach rechne man mit keiner langen Ausfallzeit. Gegen Wolfsburg am kommenden Sonntag sollen alle wieder fit sein. Eine perfekte Vorbereitung auf das erste Bundesligaspiel 2018 sieht aber anders aus. Stöger hofft, dass der Auftakt nicht in die Hose geht.

(Heute Sport)